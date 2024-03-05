FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal Jorge Jesus'u geride bıraktı! İşte dikkat çeken istatistik

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, sarı-lacivertlilere bu sezon şampiyonluk kazandırmak için yoğun çaba sarf ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran Jorge Jesus'u geride bıraktı. İşte dikkat çeken istatistik... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2024- 11:16