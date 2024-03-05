Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Cengiz Ünder'in sezon başındaki uzun süreli sakatlığı döneminde aynı bölgede oynayan İrfan Can Kahveci, yıldızın oyuncunun en büyük yardımcısı ve destekçisi oldu.
Fenerbahçe'de takım içi forma savaşı dostluğa dönüştü!
Son dakika spor haberi: Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de takım içi forma rekabeti sürüyor. Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder ile İrfan Can Kahveci arasındaki bu rekabet dostluğa dönüştü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Medyadan eleştiriler geldiğinde de İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder'e sürekli moral desteğinde bulundu. Şimdi ise durum tersine döndü.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maç öncesindeki idmanda sakatlık yaşayan ve adalesinde 2. derecede yırtık oluşan İrfan Can Kahveci'nin en büyük destekçisi Cengiz Ünder oldu.