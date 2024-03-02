Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel açıklamalarda bulundu ve "Milli takımdan döndükten sonra ilk maçımdı ve fark yaratmam gerekiyordu. Konferans Ligi'ni de kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Osayi Samuel, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Önemli bir maç olduğunu söyleyebilirim. Son açtan sonra güçlü bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Maça iyi başladık. Milli takımdan döndükten sonra ilk maçımdı ve fark yaratmam gerekiyordu. Lig uzun bir maraton. Avrupa'da önemli bir maçımız var. Konferans Ligi'ni de kazanmak istiyoruz. Şimdi önümüzdeki maça bakacağız.

Fiziksel anlamda ağrılarım vardı. Turnuva zordu ve bu ağlardan dolayı idman kaçırdım. Döndükten sonra fiziksel anlamda çalışmam oldu. Şu anda daha iyi bir noktaya geleceğimi düşünüyorum. Sabırsızlıkla önümüzdeki maçları bekliyorum. Daha iyi performans göstereceğimi düşünüyorum.