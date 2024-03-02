Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu ve "Kariyer rekorumu rahat geçeceğimi düşünüyorum. Dışarıya kulağımı kapatıyorum ve sadece işime odaklanıyorum." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Kariyer rekorumu rahat geçeceğimi düşünüyorum. Yaklaşık 2 ay futbol oynamadım. Sakatlık dönüşü zor olsa da şimdiden 9 golüm oldu. Daha fazla atacağımı düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Mental olarak düşmemeye çalışıyorum. Dışarıya kulağımı kapatıyorum ve sadece işime odaklanıyorum.

Baskı olmuyor. Ankaragücü maçında benzer bir pozisyon yakaladım ama atamadım. Burada attım. Dusan ile çok iyi anlaşıyorum. Kendime güveniyorum ve öz güvenim var. Daha çok maç var. Uzaktan gollerimi taraftarlara göstereceğim.