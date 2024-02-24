Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Rizespor galibiyetinden sonra moralli bir şekilde haftaya başladık. Güzel antrenmanlar yaptık. Kasımpaşa son haftalarda çıkışta, onlara karşı iyi futbol oynayıp maçı kazanmak istiyoruz.

Maç öncesi sakatlıklarla ilgili bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Becao döndü, bu hafta kadroya aldık. İlerleyen haftalarda antrenmanlardaki performansına göre değerlendirmemizi yapacağız.