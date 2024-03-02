Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu ve "Fenerbahçe maç kaybedebilir ama öyle kaybedemez. Birlikte kalırsak şampiyonluk hayal değil." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bireysel performanstan ziyade takımın koyduğu karakter önceki senelerden dolayı daha güçlü dönüyoruz. Kaldı 10 hafta ve 10 final maçı. Camiamız yanımızda olsun. Herkes sabretsin. Birlikte kalalım. Olursa olacak. Olmazsa da faturayı istedikleri gibi keserler. GoForVictory diyorum.

Fenerbahçe maç kaybedebilir ama öyle kaybedemez. Hoca gerekeni söyledi ama biz oyuncu grubunun da yeterince canı sıkıldı. Büyük oyuncular var ve önceki yıllar gibi kırılma olmuyor. Güzel bir maç oynadık. Perşembe günü de sert ve diri bir takımla oynayacağız. Oradan da iyi bir sonuç almak istiyoruz. Birlikte kalırsak şampiyonluk hayal değil.