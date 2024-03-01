Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius "Avrupa Ligi'nde iki maç kaybından sonra bu galibiyetle ritmimizi bulmuş olduk ve bu bizim için önemliydi. Galibiyet için mutluyum. Taraftar olarak izleseydim maçtan keyif alırdım ama savunma adına daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 27'nci hafta karşılaşmasında İspanya ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz'i sahasında 111-96 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve Baskonia Başantrenörü Dusko Ivanovic açıklamalarda bulundu. Galibiyet için mutlu olduğunu dile getiren Sarunas Jasikevicius, "Oyuncuları ve taraftarları tebrik ediyorum, inanılmaz bir atmosfer vardı. Avrupa Ligi'nde iki maç kaybından sonra bu galibiyetle ritmimizi bulmuş olduk ve bu bizim için önemliydi. Değişik bir ara oldu, dinlenebildiler. Galibiyet için mutluyum. Taraftar olarak izleseydim maçtan keyif alırdım ama savunma adına daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HENÜZ POTANSİYELİNİN YÜZDE 50-60'INI KULLANIYOR"

Tarık Biberovic'in performansını da değerlendiren Jasikevicius, "Birçok gençte olduğu gibi sabırlı olması gereken bir oyuncu. Siz sadece iyi şutlarını görüyorsunuz ama savunması da iyi bir oyuncu. Çok daha iyi olabilir, henüz potansiyelinin yüzde 50-60'ını kullanıyor. Çalışması ve profesyonel olması gerek. Bu yeteneğini umarım harcamaz ve profesyonel bir oyuncu olarak devam eder. Biz hep ona destek olacağız" şeklinde konuştu.

DUSKO IVANOVIC: FENERBAHÇE GİBİ GÜÇLÜ TAKIMLARA KARŞI SAVUNMANIZ İYİ OLMAZSA BAŞINIZ DERDE GİREBİLİYOR

Baskonia Başantrenörü Dusko Ivanovic ise, "İki hafta aradan sonra amacımız hücum odaklı bir maç oynamaktı, bu şekilde de oynadık. Fenerbahçe gibi güçlü takımlara karşı savunmanız iyi olmazsa başınız derde girebiliyor. Üçünü çeyrekte 6 sayı öne geçtiler, maçın kopuş anı da o andı. 5-6 top kaybımız oldu ve bu andan sonra işler bizim için zorlaştı" sözlerini sarf etti.