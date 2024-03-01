Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi sarı lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı. Kanarya'da sakatlığını atlatan Fred de listede yer aldı.
İŞTE KAMP KADROSU:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Fred Santos, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun.