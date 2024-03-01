-Hoca (Shota Arveladze) Pendikspor maçının ardından senin hakkında, "Emre çok özel bir oyuncu, topa her dokunduğunda beklentiyi yükseltiyor" dedi. Senden beklentileri ne yönde ve aranızdaki ilişki nasıl? İmza atmadan önce küçük büyük konuşmamız oldu iyi hissettirdi. Gerçekten iyi bir adam, beni anlıyor ve içinde olduğum durumu da anlıyor.

-Süper Lig'de sezonun hatırı sayılır bir kısmını geride bıraktık. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bir kenara bıraktığımızda da puanlar birbirine çok yakın. Kim düşecek, kim kalacak bilemiyoruz. 29 puanla 14. sıradasınız. Bu sezon hedef ne? Süper Lig'te bu yıl masayı çevirdiğinizde işler daha heyecanlı. Alt sıralar üst sıralardan daha heyecanlı. Türk futbolunun 50 yıl öncesini bilmiyorum tabi ama Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu yıl yaptıkları şey biraz çılgınca. Neredeyse her maçı kazanıyolar. Yani onlar şampiyonluk için savaşıyorlar, aynı zamanda alt sıralarda da bir savaş var. Ben kendi takımına baktığımda bir an bile endişelenmiyorum.