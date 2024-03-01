Fenerbahçe Beko, Tutkish Airlines EuroLeague'in 27'nci hafta karşılaşmasında İspanya ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz'i sahasında 111-96 mağlup ederek 16'ncı galibiyetini aldı. Baskonia ise 13'üncü mağlubiyetini yaşadı. Mücadelenin en skorer ismi Fenerbahçe'de 19 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe Beko; Nick Calathes, Tyler Dorsey, Amine Noua, Nigel Hayes-Davis ve Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5'i ise Cody Miller-McIntyre, Vanja Marinkovic, Daniel Diez, Matthew Costello ve Chima Moneke'den oluştu.

İki takım da karşılaşmaya hücumda etkili başladı. Fenerbahçe, Hayes-Davis ile etkili olurken, Baskonia ise Marinkovic'ten sayılar bulunca ilk 3 dakika sarı-lacivertli ekibin 10-9 üstünlüğüyle geçildi. Dorsey ve Noua'nın sayılarıyla hücumda skor üretmeye devam eden Fenerbahçe, periyodun son 3 dakikasına 21-16 önde girdi. Periyodun kalan bölümünde İspanya ekibi, kenardan gelen oyuncuları Kotsar ve Moneke'den bulduğu sayılarla tekrar dengeyi sağladı. Periyodun son saniyesinde Baskonia, Miller-McIntyre'dan bulduğu sayıyla bu periyodu 32-34 önde tamamladı.

İkinci periyoda Sestina'nın skorer oyunuyla başlayan sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk 13 dakikasında denediği 8 üç sayılık atışta da isabet buldu. Sarı-lacivertliler adına maçtaki ilk üç sayılık atışı ilk yarının bitimine 6.50 kala Wilbekin kaçırdı. Periyodun bitimine 5.22 kala Papagiannis ile pota altından sayı üreten Fenerbahçe, farkı 7'ye çıkararak rakibine molayı aldırdı: 47-40. Moladan 8-0'lık seriyle dönen İspanya ekibi, ilk yarının bitime 3.44 kala öne geçti: 47-48. Periyodun kalan bölümünü rakibinden daha iyi oynayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 55-54 önde tamamladı.

İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf Baskonia oldu. Pota altını kullanarak sayılar üreten İspanyol ekibi, bitime 7.35 kala farkı 6'ya çıkardı. 57-63. Tarık Biberovic'in hücum üst üste bulduğu üç sayılık isabetlerle kontrolü tekrardan eline geçiren sarı-lacivertli ekip, 5.24 kala tekrardan öne geçti: 66-65. Başa baş geçen periyodun son 5 dakikalık kısmında iki takım da yüzdeli hücum edince son periyoda 78-78 eşitlikle girildi.

Son periyoda iyi giren Fenerbahçe, 1 dakika 28 saniyede yakaladığı 8-0'lık seriyle rakibine molayı aldırdı: 86-78. Kalan bölümde farkı daha da açan sarı-lacivertli ekip, parkeden 111-96 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE BEKO, EUROLEAGUE'DEKİ ASİST REKORUNU GELİŞTİRDİ

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 27'nci haftasında sahasında ağırladığı Baskonia karşısında kulüp asist rekorunu geliştirdi. Daha önce 2021 yılında oynanan Khimki maçında 29 asist üreten sarı-lacivertliler, bu rekoru Baskonia maçında 32 asist yaparak güncelledi.

SARI-LACİVERTLİ EKİP, KULÜP TARİHİNİN EUROLEAGUE'DEKİ SAYI REKORUNU KIRDI

Fenerbahçe Beko, Baskonia karşısında Euroleague'deki en fazla sayı attığı maçı oynadı. Daha önce 4 Ocak 2024'te Maccabi'ye karşı 109 sayı atan sarı-lacivertli ekip, Baskonia potasına 111 sayı göndererek rekor kırdı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Tomislav Hordov, Arturas Sukys

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 11, Dorsey 4, Noua 7, Hayes-Davis 19, Sertaç Şanlı 8, Motley 11, Biberovic 17, Sestina 14, Guduric 13, Wilbekin 1, Papagiannis 6

BASKONIA: Miller-McIntyre 8, Marinkovic 18, Diez 15, Costello 9, Moneke 14, Howard 4, Kotsar 2, Sedekerskis 9, Theodore 11, Rogkavopoulos 6

ÇEYREK SONUÇLARI:

1. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 32-34 Baskonia

2. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 55-54 Baskonia

3. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 78-78 Baskonia

İŞTE MAÇIN ÖZETİ