Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan MKE Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Bu akşam Eryaman Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Murat Erdoğan olacak.

Zorlu müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. AVAR'da ise Alper Çetin ve Candaş Elbil görev yapacak.