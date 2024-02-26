Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Bitexen Antalyaspor ile karşılaştı ve mücadeleyi 2-1 kazandı.
Bu mücadele için Fenerbahçe'den flaş bir paylaşım geldi.
İŞTE F.BAHÇE'NİN PAYLAŞIMI:
Öznesi, odağı ve kazananı belli bir düzen.
Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı.
Tarihe geçecek bir tiyatro.
Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı…
Futbolun ölümüne izin verenlere, çanak tutanlara, parçası olanlara yazıklar olsun!
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
Öznesi, odağı ve kazananı belli bir düzen. Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro. Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı… Futbolun ölümüne izin verenlere, çanak tutanlara,…— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 26, 2024