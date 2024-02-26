Fenerbahçe'den Galatasaray-Antalyaspor maçı için flaş paylaşım! "Tarihe geçecek bir tiyatro"

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Bitexen Antalyaspor ile karşılaştı ve mücadeleyi 2-1 kazandı. Bu mücadele için Fenerbahçe'den flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Bitexen Antalyaspor ile karşılaştı ve mücadeleyi 2-1 kazandı.

Bu mücadele için Fenerbahçe'den flaş bir paylaşım geldi.

İŞTE F.BAHÇE'NİN PAYLAŞIMI:

Öznesi, odağı ve kazananı belli bir düzen.

Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı.

Tarihe geçecek bir tiyatro.

Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı…

Futbolun ölümüne izin verenlere, çanak tutanlara, parçası olanlara yazıklar olsun!

Fethi Pekin

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi