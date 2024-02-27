Fenerbahçe yarı final peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Ankaragücü muhtemel 11'i
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip bu mücadeleden galibiyetle ayrılıp yarı finale yükselmek istiyor. Kanarya'da İsmail Kartal tur planını yaptı. İşte Kartal'ın Ankaragücü maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı son dakika golüyle deviren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alacak. Sarı-lacivertliler, çeyrek final mücadelesinde Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den yayınlanacak.
Geçen sezon mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, zafere uzanarak adını yarı finale yazdırmak ve kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor.
ROTASYON YAPACAK Teknik Direktör İsmail Kartal'ın çeyrek final mücadelesinde rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. Sıkışık bir fikstüre girecek sarı-lacivertlilerde, daha az şans bulan isimler görev yapacak.
Kalede Livakovic yerine İrfan'a forma vermeyi düşünen Kartal, savunma ikilisini ise Bonucci- Oosterwolde'yle kurmayı planlıyor. Son maçlarda kesik yiyen Mert Müldür'ün de geri dönmesi beklenirken; orta alanda İsmail ve Mert Hakan'ın; hücum hattında Batshuayi'nin oynaması bekleniyor.
İKİ TURU RAHAT GEÇTİ Kupada 5. turda Adanaspor'u 6-0 ile geçen sarı-lacivertliler, son 16'da ise Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde ise son olarak Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.
OSAYI SAMUEL MAÇ SAATINDE Fotomaç'ın haberine göre; Hafif ağrıları bulunan Bright Osayi-Samuel'in durumu da henüz netlik kazanmadı. Kasımpaşa mücadelesini tribünden takip eden Nijeryalı oyuncunun durumuna teknik heyet maç saatinde karar verecek.
BAHATTİN ŞİMŞEK'LE KAYBETMEDİ Kanarya'nın Ankaragücü'ne konuk olacağı mücadelenin hakemi belli oldu. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Son olarak 1-1 biten Samsunspor mücadelesinde düdük çalan Şimşek yönetiminde sarı-lacivertliler toplam 9 maça çıktı. 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.