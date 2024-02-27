Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmaları için de harekete geçti.
Devleri peşine takmıştı! Fenerbahçe'den transfer kararı
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan Fenerbahçe, gelecek sezonun çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımda gelecek isimler kadar gidecek futbolcular da önem taşırken, Avrupa devlerini peşine takan yıldız ismin bonservisi belirlendi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
2019-20 sezonunda Eljif Elmas'ı (17.7 milyon Euro), 2020-21'de Vedat Muriqi'i (21 milyon Euro), 2022-23'te Kim Min-Jae'yi (18 milyon Euro) ve geçen sezon Arda Güler'i (20 milyon Euro) yüksek bonservis bedeliyle satan Fenerbahçe, bu sezon iki oyuncusuna güveniyor.