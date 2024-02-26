Mauro Icardi'nin aldığı ceza sonrasında Galatasaray'ın "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!" paylaşımına Fenerbahçe'den yanıt geldi.
İŞTE O PAYLAŞIM!
"Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler!
Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız! "
Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler! Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız! @GalatasaraySK https://t.co/8PDQLcbBV8— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 26, 2024