Bulduğı frikik golünden sonra kulübedeki Bounicci ile gol sevincini yaşayan Mert Hakan, bunun nedenini şöyle açıkladı: " "Son idmanda frikik çalışırken Bonucci arkamdan gelip, "Nasıl atılacağını göstereceğim, golü atarsan gelirsin" dedi. Ben de ona gittim. Çünkü maçtan önce frikikten gol atacağımı hsisetmişti." dedi.

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu son dakikada gelen galibiyet için, "Sağda da solda da oynayabilirim. Fenerbahçe için her şeyimi vermeye çalışıyorum. Dripling ve paslarımda takıma katkı veriyorum.