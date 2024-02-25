TRANSFER HABERİ | Sezon sonu bombası! Fenerbahçe'ye Zambiyalı kanat
Devre arası transfer döneminde kadrosunu önemli oyuncularla güçlendiren Fenerbahçe, yeni sezon için kadro mühendisliği çalışmalarına başladı. Yaz transfer dönemini etkili bir şekilde geçirip yeni transferlerini kampa yetiştirmek isteyen sarı-lacivertliler, kanat oyuncusunu İtalya'da buldu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'nin gollerini 64. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 90+6'da Mich Batshuayi kaydetti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Belçikalı yıldız, kaleciden dönen topu filelerle buluşturdu.
Taraftarı önünde aldığı 2-1'lik galibiyet sonucu maç fazlasıya liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de üst üste 2. galibiyeti almış oldu.
Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda daha fazla puan toplayan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı maçlarda 9 puan kaybetti. Evinde oynadığı 14 lig müsabakasında 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, dün oynanan maçta puan kaybından uzatmalarda kurtuldu.
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmasoında oynanan Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 21. hafta maçında oynanan Yılport Samsunspor'la ise 1-1 berabere kaldı.
Çaykur Rizespor müsabakasının ikinci yarısında oyuna Sebastian Szymanski'nin yerine oyuna dahil olup, Edin Dzeko'nun skoru 2-1'e getiren golde asisti yapan Mert Hakan Yandaş, dünkü mücadeleye ilk 11'de başladı.
Maçın ilk yarısında iki önemli pozisyondan yararlanamayan milli futbolcu, dakikada 64'te kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti ve frikikten bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi. 17 resmi müsabakada 1 gol 6 asistle oynayan Mert Hakan, Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü attı.
Bulduğı frikik golünden sonra kulübedeki Bounicci ile gol sevincini yaşayan Mert Hakan, bunun nedenini şöyle açıkladı: " "Son idmanda frikik çalışırken Bonucci arkamdan gelip, "Nasıl atılacağını göstereceğim, golü atarsan gelirsin" dedi. Ben de ona gittim. Çünkü maçtan önce frikikten gol atacağımı hsisetmişti." dedi.
Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu son dakikada gelen galibiyet için, "Sağda da solda da oynayabilirim. Fenerbahçe için her şeyimi vermeye çalışıyorum. Dripling ve paslarımda takıma katkı veriyorum.
Çok zor maç oldu. Daha iyisini yapabilirdik. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Sonuna kadar bizi desteklediler. İyi olmadığımız anlarda da büyük destekleri vardı. Onların gücüyle kazanabiliriz. Büyük takımlar son dakikada gol atarlar. Biz rakibi yoruyoruz ve hataya zorluyoruz. Böylelikle de kazanıyoruz" yorumunu yaptı.
95:12'de Kasımpaşa ağlarını havalandıran Batshuayi, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de attığı en geç galibiyet golünün sahibi oldu. 90+'larda bu yıl 3'üncü, toplamda da 6'ıncı golünü attı. Bu sezon Başakşehir (0-1) karşısında galibiyeti getiren 30 yaşındaki forvet; Antalya önünde kapanışı yaptı.
Geçen sene ise Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i (2-1) yıkarken ligde Karagümrük'ü (5-4) ve Kasımpaşa'yı (5-1) avladı. Ligde 7. toplamda 18. golüne ulaştı.
FENERBAHÇE'DEN SEZON SONU BOMBASI!
Devre arası transfer dönemini faydalı geçiren Fenerbahçe, yaz transfer sezonu için çalışmalarına başladı. Takımdan olası ayrılabilecek futbolcuların yerine yeni oyuncular bakan sarı-lacivertliler, aradığı kanat oyuncusunu İtalya'da buldu.
KANARYA'DA LAMECK BANDA SESLERİ
Ryan Kent'in sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken alternatif arayışlarına giren Kanarya'da gündeme Zambiyalı oyuncu Lameck Banda geldi. Hücumcu kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, genç oyuncuyu takibe aldı.
İtalya Serie A ekibi Lecce'de forma giyen 23 yaşındaki genç oyuncu, kulübüyle 18 resmi maçta görev aldı. 2 gol 5 asistlik bir performans sergileyen Lameck Banda, İtalya Kupası'nda da 2 maça görev aldı.
Sol kanat mevkisinin yanı sıra sağ kanatta da oynayabilen 2001 doğumlu genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Zambiyalı oyuncu, İtalyan ekibinie 4 Ağustos 2022'de transfer olmuştu.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Lameck Banda, kariyerinde Nkwazi FC, ZESCO United FC, Arsenal Tula, Maccabi Netanya ve Petak Tikva takımlarında forma giydi.