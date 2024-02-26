FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Rade Krunic'in kumaşı tutmadı! Rota Arjantinli yıldıza çevrildi

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir rekabet içinde olan sarı-lacivertli ekip diğer yandan transfer görüşmelerini de sürdürüyor. Devre arasında ön libero hattına Rade Krunic'in takviye eden Fenerbahçe, istediği katkıyı alamadı. Yönetim, sezon sonunda Arjantinli yıldız ismi kadroya dahil etmeye karar verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2024- 10:00 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024- 10:30