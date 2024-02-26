FENERBAHÇE HABERLERİ | Avrupa devlerinin radarına girmişti! Sebastian Szymanski'nin bonservis bedeli belli oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Polonyalı yıldız futbolcu Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla kısa zamanda dev klüpleri peşine takmayı başarmıştı. 24 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli de belli oldu. Fenerbahçe, Polonyalı yıldızın transferi için pazarlık masasına o rakam üzerinden oturacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'dan 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, oynadığı futbolla herkesi mest etmeyi başardı.
Son haftalarda eski formunun gerisinde kalan Polonyalı yıldız oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal tarafından Kasımpaşa müsabakasında yedek kulübesine çekildi.
60. dakikada Rade Krunic'in yerine dahil olan Sebastian Szymanski, Kasımpaşa maçında skorun 1-0'dan 2-1'e gelmesinde gol ve asist katkısı veremesede ortaya koyduğu futbolla eski günlerine geri dönüş sinyallerini verdi.
Fenerbahçe'de muhteşem bir sezon geçiren 24 yaşındaki orta saha futbolcusu, sarı-lacivertli formayla 40 resmi müsabakada görev yaptı. Szymanski, bu maçlarda 12 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.
Fenerbahçe yönetimi, Szymanski'nin tekrardan eski formuna geri dönmesini ve sezon başındaki keyif veren futboluna geri dönmesini beklerken Avrupa'nın dev kulüpleri, Sebastian Szymanski için şimdiden sıraya girmiş durumda.
Fanatik'te yer alan habere göre, başta İngiltere Premier Lig ekipleri olmak üzere birçok dev kulüp Polonyalı yıldız orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlere başlyacak.
LEVERKUSEN AÇIKLAMA YAYINLAMIŞTI!
Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in altyapı sportif direkötörü Slawomir Czarniecki, vatandaşı olan Sebastian Szymanski'yi yakından takip ettiklerini dile getirmişti.
24 yaşındaki oyuncu eski formundan uzak olmasına rağmen Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında kalmaya devam ediyor. TEAMTalk'ta yer alan habere göre, Sebastian Syzmanski için yaz transfer döneminde büyük bir kapışma yaşanacak.
İTALYA KULÜPLERİ DE DEVREDE!
İngiliz kulüplerinden Arsenal, Manchester United ve Tottenham'ın yanı sıra, İtalya Serie A Ligi ekipleri Inter ve Milan'ın Fenerbahçe'nin yıldızını renklerine bağlamak için istekli oldukları vurgulandı.
Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için yaz transfer döneminde Dinamo Moskova kulübüne 9 milyon 750 bin euro (330 milyon 678 bin TL) ödemişti.
30 MİLYON PAUND
TEAMTalk'a göre sarı-lacivertliler, Polonyalı yıldızı isteyen kulüplerle pazarlık masasına 30 milyon Paund'luk (1 milyar 172 milyon TL) taleple oturacak.