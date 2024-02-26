Yıldız forvet Kasımpaşa ve Başakşehir maçlarında ise uzatmalarda kazanılan penaltılarda topun başına geçerek takımını zafere taşıdı.

Belçikalı futbolcu ayrıca tüm kulvarlarda 18 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koyarken, geçtiğimiz sezonki 20 gol, 2 asistlik performansına da yaklaştı.