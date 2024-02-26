Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yönetimden İsmail Kartal'la özel görüşme
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, maçtan 2-1 galip ayrıldı. Michy Batshuayi'nin son dakikada attığı golle rakibini mağlup eden sarı-laciverlilerde İsmail Kartal kadro tercihleri sebebiyle keleştirilerden kaçamadı. Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli çalıştırıcı ile özel bir görüşme yapma kararı aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 26.02.2024- 10:25 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024- 12:34