Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak.
Sarı-lacivertliler bu maçın kamp kadrosunu açıklarken; Fred, Çağlar Söyüncü, Joshua King ve İrfan Can Kahveci kafilede yer almadı.
F.Bahçe'nin Ankaragücü maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Efekan Karayazı, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.