Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı hakkında açıklama yaptı. Başarılı futbolcunun sağ arka adelesinde 2. derece yırtık tespit edildi.
Milli oyuncunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Sağlık Durumu Bilgilendirme
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci'nin ağrı şikayeti hissetmesi nedeniye @AcibademSaglik Ataşehir Hastanesinde yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2.derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.