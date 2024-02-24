Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yöneticisi Selahattin Baki, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu ve G.Saray'ın paylaşımına cevap vererek "Kendilerini ve tarihlerini çok güzel izah etmişler. Biz böyle güzel izah edemezdik." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bugün 2 net penaltı pozisyonumuz maalesef verilmemiştir. Özellikle Ferdi'nin pozisyonunda hakem paneltıyı verir gibi refleks gösterirken çark etti. Oosterwolde'nin pozisyonu da net penaltı. Artık federasyonun aklını başına devşirmesini diliyoruz. Her seferinde Fenerbahçe camiasının sinir uçlarıyla oynamamalarını söylüyoruz.

Ezeli rakibimizden bir futbolcunun PFDK'ye sevk edilişi. Tarihe geçecek bir rezillikle tedbirsiz olarak verildi. Daha önce ciddi cezalar oldu benzer pozisyonlarda ama söz konusu ezeli rakibimiz olduğu zaman Büyükekşi federasyonunun beyni ile kalbi çelişiyor.

G.SARAY'IN AÇIKLAMASI HAKKINDA...

Tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini çok güzel izah etmişler. Biz böyle güzel izah edemezdik.