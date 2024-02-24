Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Mücadelenin uzatma dakikalarında hakem Cihan Aydın, VAR incelemesi sonucu sarı-lacivertlilere penaltı verdi. Meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Michy Batshuayi, maçın skorunu tayin etti.
G.SARAY'DAN BÜYÜK TEPKİ!
Şampiyonluk yarışı içinde bulunan G.Saray, pozisyonun el olmadığını ifade eden bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" denildi.
Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 24, 2024