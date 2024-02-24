Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, uzatma dakikalarında VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı ve maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası ise sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından büyük tepki gösterdi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin uzatma dakikalarında hakem Cihan Aydın, VAR incelemesi sonucu sarı-lacivertlilere penaltı verdi. Meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Michy Batshuayi, maçın skorunu tayin etti.

G.SARAY'DAN BÜYÜK TEPKİ!

Şampiyonluk yarışı içinde bulunan G.Saray, pozisyonun el olmadığını ifade eden bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" denildi.