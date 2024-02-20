Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci hafta maçında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan Fred, saha çalışmalarında yer aldı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE FRED SEVİNCİ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 21'inci haftasında 21 Ocak Pazar günü Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve daha sonra yapılan kontrollerde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonunda yırtık tespit edilen Fred, saha çalışmalarına başladı. 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, kademeli olarak takım antrenmanlarında yer alacak. Tecrübeli oyuncu, bir ağrı hissetmemesi durumunda cumartesi günü oynanacak olan Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alacak.

Öte yandan Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ve bu sebepten dolayı uzun bir süredir takımdan ayrı kalan Bright Osayi-Samuel de bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.