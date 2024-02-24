Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu ve "Taraftarımız sezon sonuna kadar dişlerini sıksın. Bu sene olacak gibi hissediyorum, Fenerbahçe yıkılmaz." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Son idman bittikten sonra Bonucci ile frikik attık. 'Sana nasıl vurulacağını göstereceğim' dedi. Golden sonra onun yanına gitmek istedim. Çok büyük bir karakter, bize çok yardımcı oluyor. Gol atacağımı hissetmiştim. Çok mutluyum.

Zor bir süreçten çıktım. Taraftarımız büyük bir destek verdiler bize. Fenerbahçe birlikte olduğunda gerçekten çok büyük bir camia. Taraftarımız sezon sonuna kadar dişlerini sıksın. Bu sene olacak gibi hissediyorum gerçekten. Tekrar söylüyorum; Fenerbahçe yıkılmaz.

Daha iyi oynamamız gerektiğinin farkındayız. Hafta içi bununla ilgili çalışmalarımızı yapacağız.