Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu ve "Maçları sezon başında olduğu kadar kolay kazanamıyoruz, savaşmamız gerekiyor. Bizler de şampiyonluk için savaşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Galibiyetten ötürü çok mutluyum. Artık maçları sezon başında olduğu kadar kolay kazanamıyoruz, savaşmamız gerekiyor. Bizler de şampiyonluk için savaşmaya devam ediyoruz.

Takımımızda çok kaliteli, birden fazla pozisyonda oynayabilen oyuncular var. Benim için hangi pozisyonda oynadığımın önemi yok. Hocamız nerede oynamamı isterse oynarım ve elimden geleni yaparım.