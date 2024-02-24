Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, bu mücadeleden sonra açıklamalarda bulundu.

İŞTE FERDİ'NİN SÖZLERİ:

Solda ya da sağda oynamam fark etmez, takım için her şeyimi veririm. Zor bir maç oldu, çok daha iyi olmamız gereken zamanlar vardı maçta. Daha iyisini yapabilirdik. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, iyi oynamadığımız anlarda da bize büyük destek oldular. Bu desteklerini sezon sonuna kadar sürdürmelerini istiyoruz.

Büyük takımlar son dakikalarda gol atar. Biz sürekli olarak baskı yapıyoruz ve rakibi fazlasıyla yoruyoruz. Fenerbahçe gibi büyük takımlar da bundan faydalanıyor ve golleri buluyoruz.