TRANSFER HABERİ | Michy Batshuayi gitti gidiyor! 6 Avrupa kulübünden Fenerbahçe'ye teklif!
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun gelmesiyle beraber ikinci plana atılan Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Süre bulduğu maçlardaki iyi oyunu ve attığı gollerle sarı-lacivertlilerin de takımda tutmak istediği 30 yaşındaki golcü futbolcuya 6 Avrupa kulübü teklif yaptı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 26. haftada Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Fenenerbahçe, 1-0 yenik düştüğü karşılaşmada rakibini 3-1 yenerek zirve yarışında hata yapmadı ve yenilmezlik serisini sürdürdü.
Karşılaşmada Rize ekibini Serdar Dursun, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle mağlup eden sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de 21. galibiyetini elde etti. Kanarya 26 haftalık periyotta ligde sadece 1 mağlubiyet aldı.
Tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal'la beraber Süper Lig'e bomba gibi bir başlangıç yapan ve birçok rekor elde eden Fenerbahçe, Süper Lig'de tek yenilgisini Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğü yaptığı Trabzonspor'dan aldı.
AVRUPA'DA DA LİDERLİK!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'na düşen sarı-lacivertliler, grubunda toplamda 12 müsabakaya çıktı. Bu maçlarda 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan İsmail Kartal'ın ekibi grubunu lider tamamlamayı başardı.
Grubunda deplasmanda Ludogorets'e 2-0 ve Nordsjaelland'a da Danimarka'da 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, son maçta evinde ağırladığı Spartak Trnava maçını da 4-0'la geçmeyi bildi.
KANARYA KUPADA DA DOLUDİZGİN!
Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam eden Kanarya, son 32 turunda Adanaspor'u 6-0 ve son 16 turunda da Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti ve çeyrek finalde Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ile eşleşti.
Yaz transfer sezonu için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de Mich Batshuayi'nin geleceği merak ediliyor. Edin Dzeko'nun transfer edilmesiyle ikinci plana atılan Belçikalı golcü hakkında transfer söylentileri çıkmaya devam ediyor.
F.BAHÇE'DE FLAŞ BATSHUAYI GELİŞMESİ!
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen çift taraflı olarak opsiyon hakkı bulunan Michy Batshuayi ile ilgili olarak somut adımlar atılmaya başlandı. Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe ve 6 Avrupa kulübünün Batshuayi'ye teklif yaptığı öğrenildi.
Batshuayi ile İngiltere, Almanya ve Belçika liginden takımların ilgilendiği ifade edildi. Ancak kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Belçikalı santrforun bu tekliflerden hiçbirine yanıt vermediği ve EURO 2024'ü beklediği belirtildi.
Batshuayi bu sezon bir ara takımdan ayrılması gündeme gelmiş ancak gösterdiği performans sonrasında Fenerbahçe'nin gözdeleri arasına girmeyi başarmıştı.
30 yaşında ve 1.85 boyunda olan Batshuayi bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta Fenerbahçe formasını giydi ve 1193 dakika sahada kaldı.
Görev aldığı karşılaşmalarda 17 kez fileleri havalandıran Belçikalı yıldız futbolcu, takım arkadaşlarına 2 kez gol pası verdi. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 17 Haziran 2024'e kadar devam ediyor.