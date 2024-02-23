AVRUPA'DA DA LİDERLİK! UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'na düşen sarı-lacivertliler, grubunda toplamda 12 müsabakaya çıktı. Bu maçlarda 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan İsmail Kartal'ın ekibi grubunu lider tamamlamayı başardı.

KANARYA KUPADA DA DOLUDİZGİN! Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam eden Kanarya, son 32 turunda Adanaspor'u 6-0 ve son 16 turunda da Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti ve çeyrek finalde Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ile eşleşti.