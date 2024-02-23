TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye akın! 2 ismi istiyor

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından Suudi Arabistan Ligi takımların Al Hilal'in başına geçen teknik direktör Jorge Jesus'tan flaş bir hamle geldi. Portekizli hocanın, sarı lacivertlilerden iki ismin peşine düştüğü öğrenildi. Fenerbahçe ise bu transferlerin gerçekleşmesi halinde astronomik bir rakamı kasasına koyacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2024- 09:33