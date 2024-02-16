Fenerbahçe Çaykur Rizespor'a hazır!

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2024- 17:22