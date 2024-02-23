Ligde 17. haftada oynanan Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 21. haftada Yılport Samsunspor'la da 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe evinde oynadığı son maç olan Corendon Alanyaspor karşılaşmasını da 2-2'lik skorla tamamlayarak, evindeki son 5 maçta 6 puan kaybetti.

Gerçekleştirilen antrenmanların bir bölümünde takım ile çalışan ve ardından bireysel çalışmalarına devam eden Brezilyalı oyuncu için son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.