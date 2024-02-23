İsmail Kartal'dan flaş Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 24 Şubat Cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Öte yandan sarı lacivertlilerde hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyordu. Özellikle sakatlığını atlatan Fred'in kadroda olup olmayacağı belirsizliğini koruyordu. Teknik Direktör İsmail Kartal kritik müsabaka öncesi kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 23.02.2024- 12:37