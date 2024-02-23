Fenerbahçe transfer düğmesine bastı! Hollandalı golcü geliyor
Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak ve gelecek yıl Devler Ligi'ne adım atmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Son iki transfer dönemini hareketli geçiren sarı-lacivertli ekip, önümüzdeki dönemin hazırlıklarına başladı. Yönetim, daha önce olduğu gibi yine ses getirecek takviyelere imza atmayı planlıyor. İşte Fenerbahçe'nin listesine aldığı Hollandalı golcü... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 23.02.2024- 09:52