UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu öncesi şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'nin şansı...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Bu sezon Avrupa kupası hedefiyle yola çıkan sarı-lacivertli ekip, kupanın favorileri arasında yer alıyor. Konferans Ligi'nde play-off turunun tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İşte o sıralama... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2024- 13:36