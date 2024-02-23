BONUCCI'DEN BEKLENMEYEN HAMLE!

Fotomaç'ın haberine göre, yarım dönemlik anlaşma sağlanan Leonardo Bonucci'den beklenmeyen bir hamle geldi. Tecrübeli stoperin sezon sonu için planlarını değiştirdiği ortaya çıktı.

KENDİSİNE KULÜP ARIYOR!

Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Leonardo Bonucci, sezon sonu için kendisine kulüp arayışına başladı. 36 yaşındaki futbolcunun ABD'den ve İtalya'dan takım aramaya başladığı iddia ediliyor.