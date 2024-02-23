FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Bonucci'den şok ayrılık hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu
Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci'den şok bir hamle geldi. Sarı lacivertlilerde istediği süreleri bulamayan İtalyan stoper flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında kadroya katılan İtalyan futbolcu, istediği süreleri bulamadı.
MİLLİ TAKIM HAYALİYLE GELDİ AMA... 36 yaşındaki deneyimli oyuncu, Union Berlin'den ayrılarak sezon sonundaki EURO 2024'te İtalyan Milli Takımı'nda forma giymek istediği için sarı-lacivertli takıma imza attı.
Fenerbahçe'de aradığını bulamayan Bonucci'nin sahada bulduğu süreler de bunun göstergesi. 36 yaşındaki savunmacı, son 5 haftada 2 maçta sadece 12 dakika forma giyebildi.
EURO 2024 UMUDU BİTTİ! Sarı-lacivertlilerde rotasyonda düşünülen oyuncular arasına giren Bonucci'nin EURO 2024 hayalleri de böylece bitti. Kendisini gösterme umuduyla Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli isim, adeta kulübeye hapsoldu.
ÇAĞLAR TRANSFERİYLE ŞANSI İYİCE AZALDI! Kanarya'nın A Milli stoper Çağlar Söyüncü'yü Atletico Madrid'den kiralaması Bonucci'nin forma şansını iyice düşürdü.
Yerli rotasyonu için de önemli bir konumda olan Çağlar Söyüncü, teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk tercihi durumunda.
BONUCCI'DEN BEKLENMEYEN HAMLE! Fotomaç'ın haberine göre, yarım dönemlik anlaşma sağlanan Leonardo Bonucci'den beklenmeyen bir hamle geldi. Tecrübeli stoperin sezon sonu için planlarını değiştirdiği ortaya çıktı.
KENDİSİNE KULÜP ARIYOR! Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Leonardo Bonucci, sezon sonu için kendisine kulüp arayışına başladı. 36 yaşındaki futbolcunun ABD'den ve İtalya'dan takım aramaya başladığı iddia ediliyor.
İtalya'dan Monza ve Frosinone'nin Leonardo Bonucci ile ilgilenen takımlar arasında olduğu öne sürülüyor.
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bu sezon toplamda 6 maçta forma giyen Bonucci, 1 asistlik katkı verdi.