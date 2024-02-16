Fenerbahçe'de bütün gözler Fred'de! Atakaş Hatayspor maçına yetişecek mi?
Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında sahasında Corendon Alanyaspor'a karşı 2 puan bırakan Fenerbahçe'de Fred'in dönüşü merak konusu olmaya devam ediyor. Tecrübeli futbolcu yeşil sahalara ne zaman geri dönecek. İşte cevabı...
Fenerbahçe'de takımın en kilit isimlerinden biri olan Fred, bir süredir sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli formasından uzak kalarak Fenerbahçe taraftarını üzmüştü. Sarı-lacivertli taraftarın yolunu gözlediği futbolcu, şampiyonluk yarışında takımda önemli göreve de sahip.
Takımla çalışmalara henüz başlamayan Brezilyalı yıldız futbolcuya yoğun bir tedavi programı uygulanırken, sahalara sağlıklı bir şekilde dönmesi için kulüp doktorları yoğun mesai harcıyor.
Önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlaması beklenen 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcu Fred'in 2 hafta daha formasından uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'da öğrencisinin durumunu yakından takip ediyor.
Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ortaya koyduğu oyunla taraftarın sevgilisine haline gelen Fred, Fenerbahçe formasıyla 21 maçta görev aldı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda takım arkadaşlarına 6 kez gol pası verirken gol katkısı üretemedi.
FRED KİMDİR?
5 Mart 1993 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Internacional altyapısında başladı.
Sırasıyla Shakhtar Donetsk, Manchester United ve Fenerbahçe formaları giydi.
1.69 cm boyundaki Fred, orta sahanın merkezinde forma giyiyor.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 19 milyon euro...
Brezilyalı yıldızın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.