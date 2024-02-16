Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ING Türkiye Kupası yarı final maçında derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş Emlakjet ile karşı karşıya gelecek. Peki; Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2024- 16:11 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024- 16:11