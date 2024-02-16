Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Fenerbahçe, 17 Şubat Cumartesi saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler mücadeleden galibiyetle ayrılmak ve zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Maç öncesi teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 64 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mavi-yeşilliler ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 36 puanla 6. sırada yer alıyor.
Geçtiğimiz hafta sahasında Alanyaspor'a karşı 2 puan kaybederek liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışına devam etmek istiyor.