Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı çalışmaları başladı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2024- 18:01