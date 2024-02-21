Fenerbahçe'de hedef liderlik! İşte Kanarya'nın zirve planı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sarı-lacivertli ekip ezeli rakibinin ardından 2. sırada yer alırken İsmail Kartal, Mart ayındaki milli araya kadar Kasımpaşa, Hatay, Pendik ve Trabzonspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu dört maçtan 12 puan çıkarıp, liderliği ele geçirmeyi hedefliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2024- 06:40