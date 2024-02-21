Fenerbahçe Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti! Edin Dzeko...

Fenerbahçe Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti! Edin Dzeko...

Süper Lig'in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertlilerde kas yorgunluğu ölçümü yapılan Edin Dzeko, tedbir amaçlı olarak ayrı salonda kondisyon idmanı gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2024- 13:15