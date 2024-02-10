Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev kapışması! Transfer hazirana kaldı

Türkiye'de ara transfer dönemi 9 Şubat 2024 itibariyle sona erdi. Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ile Galatasaray ise kadrolarını önemli isimlerle güçlendirdi. Ancak transfer dönemi bitse de her iki kulübün transfer çalışmaları sona ermeyecek gibi duruyor. Bu doğrultuda iki takımla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, yeni sezonda çok sürpriz bir yıldız için kapıştığı öğrenildi. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2024- 10:16