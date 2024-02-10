İsmail Kartal'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i
Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, 25. hafta maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. 11 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi Çağdaş Altay yönetecek. Sarı lacivertliler zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal ise Alanyaspor müsabakası öncesi ilk 11'ini belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 10.02.2024- 12:33