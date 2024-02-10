FENERBAHÇE HABERİ: Yönetimden Luan Peres kararı! Kalan dönemde...

Sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ara transferde önemli isimleri kadrosuna kattı. Ocak ayında birçok isimle de yollarını ayıran Kanarya'da, gözler sakatlığı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres'teydi. Sarı lacivertli idareciler, Brezilyalı stoperle ilgili flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2024- 11:17