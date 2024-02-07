Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip devre arasında takıma geri dönen Tiago Çukur'u Ümraniyespor'a kiraladı.

Sezon başında Belçika ekibi SK Beveren'e kiralanan oyuncu istenen performansı veremedi ve takıma geri döndü.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Fenerbahçe'den forvet oyuncusu Tiago Çukur'u sezon sonuna kadar kiralık anlaşma ile renklerine bağladı.Thiago'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.