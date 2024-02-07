Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bu sezon 17. golünü attı!

Fenerbahçe'nin yıldız forveti Michy Batshuayi, Gaziantep FK maçında attığı gollerle takımını kupada çeyrek finale taşırken, bu sezonki 17. golüne ulaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Gaziantep FK maçında attığı gollerle takımını kupada çeyrek finale taşırken, bu sezonki 17. golüne ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde mücadeleye 11'de başlayan Michy Batshuayi, kaydettiği 2 golle galibiyetin mimarı oldu. Müsabakanın 17. dakikasında penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren Belçikalı yıldız, 31. dakikada ise ikinci golünü attı.

Kupanın 5. Tur maçında Adanaspor'a karşı 4 gole imza atan Batshuayi, bugünkü gollerle kupada 2 maçta 6 gole ulaştı. Süper Lig'de 6 golü bulunan 30 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de takımı adına 5 gol kaydetti.

Gaziantep FK karşısında 90 dakika sahada kalan Belçikalı oyuncu, bu sezon 3 kulvarda 17. golüne ulaştı.