Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 2-0'lık Gaziantep FK galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İki hafta önce burada sahanın zeminin kötü olduğundan bahsetmiştim. Bugün bunu yine söylüyorum. Bu kötü zeminde futbol oynamak çok zor. King'in ayak bileği burkuldu. Ne zaman döneceği belli değil. Bizim amacımız futbolu bir yerlere taşımak. İki takımın oyuncuları nasıl futbol oynayacak. Futbolcular soyunma odasında şikayet etti. Bonucci geldi hocam ayağım şişti oynayamıyorum. dedi. Daha iyi zeminler olsun, futbolumuzu iyiye taşıyalım. Zeminin kötü olmasına rağmen iyi bir oyun çıkardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

"Mert Hakan'ı zemine bağlayamayız. Adalesinde sertleşme var. Zemin kötü diye her şeyi zemine bağlayamayız ama bu ağır sahalarda bunlar oluyor."

"Gidenler ve gelenler olacak mı, bilmiyorum. Bakalım nasip"