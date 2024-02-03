Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu ve "Galibiyetle ayrılmak çok önemliydi. Benim için olması gereken buydu. Kararımın arkasında durdum." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Adaptasyonu aşmak kolay değil. Ama sağ olsunlar çok yardımcı oldular. İlk maçım, ilkler her zaman özeldir. Galibiyetle ayrılmak çok önemliydi. Daha çok çalışarak, daha fazla katkı vereceğiz. Bu camiaya daha faydalı olmak istiyoruz. Buraya gelen taraftarlara da teşekkür ediyorum. Eksiklerim de var, daha çok çalışacağım. Herkese çok teşekkür ederim. İlk maçımdan galibiyetle ayrıldığım için takım arkadaşlarımı da kutluyorum.

"KARARIMIN ARKASINDA DURDUM"

Zaten başkanımız bugün gerekeni söyledi. Çok fazla söz söylemeye gerek yok. Benim için olması gereken buydu. Kararımın arkasında durdum. Biraz uzun sürdü, sonu güzel bitti. Başkanımız bugün zaten açıkladı. Bizim daha üzerine laf söylememize gerek yok.