Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu ve "Artık ligin boyu azalıyor, final maçlarına giriyoruz. Her maç final artık." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Zor bir deplasmanda, iyi bir takıma karşı mücadele ettik. Galip gelmek çok güzel oldu. Çok önemli bir virajdı. Galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Çok mutluyuz. Artık ligin boyu azalıyor, final maçlarına giriyoruz. Her maç final artık. Artık bu maçı unutup önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor. Umarım sezon sonunda kupayı göğüsleyen biz oluruz.

Çok değerli, çok tecrübeli bir ekibe sahibiz. Bundan sonra kimin oynayacağı önemli değil, önemli olan arma. Herkes bu arma için mücadele edecek.

Zeminlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Mükemmel stadyumlara sahibiz ama zemin konusunda aynı şeyi söylemeyeceğim. Bakımları daha iyi olursa, izleyenlere daha güzel futbol izletebilir bu ülke.