Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2 golle mağlup eden sarı-lacivertliler liderlik koltuğunu geri aldı. Takımına galibiyeti getiren gollerden birine imza atan Cengiz Ünder ise maç sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 2 golle mağlup eden sarı-lacivertliler liderlik koltuğunu geri aldı.

Takımına galibiyeti getiren gollerden birine imza atan Cengiz Ünder ise maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İŞTE CENGİZ ÜNDER'İN AÇIKLAMALARI

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Daha önce de söylediğim gibi, kendimi iyi hissediyorum. Sürekli gol pozisyonuna giriyorum ve bunları değerlendiriyorum. Gün geçtikte güçleniyorum. Çağlar geldikten sonra iç sahada 2 gol attım ve bugün 1 gol attım. Umarım böyle devam eder."

"ÇAĞLAR GELDİĞİ İÇİN MUTLUYUM"

"Çağlar geldiği için çok mutluyum. Bazen hale şaşırıyorum aynı takımda olduğumuza. Umarım kariyerimizin sonuna kadar birlikte oynarız. İkimiz için de hayırlısı olsun."