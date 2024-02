Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 25'inci haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi AS Monaco'ya 76-69 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi AS Monaco'da 23 sayıyla Mike James oldu. Fenerbahçe Beko'da ise Sertaç Şanlı 12 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, EuroLeague'deki 10'uncu mağlubiyetini alırken, AS Monaco ise 15'inci galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 26'ncı haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.

PERİYOT SONUÇLARI

1. çeyrek: Monaco 21-25 F.Bahçe Beko

2. çeyrek: Monaco 36-44 F.Bahçe Beko

3. çeyrek: Monaco 55-61 F.Bahçe Beko